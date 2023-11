Rozprávka sa skončila, no kapitán mal zimomriavky. Cítim vďačnosť, vravel tréner

Nakoniec sa však zišlo 620 divákov, ktorí napriek prehre 0:3 odmenili svojich miláčikov potleskom. Devínska Nová Ves síce svoju pohárovú rozprávku ukončila, no hanbu si rozhodne neurobila.

DEVÍNSKA NOVÁ VES. „Nie je to také, ako by si chcel,“ znelo z ampliónov v Devínskej Novej Vsi pred pohárovým stretnutím s Michalovcami. Slová skladby skupiny U.K.N.D. celkom dobre vystihovali aktuálnu situáciu.

Struhár vedel, do čoho ide

MFK Zemplín Michalovce je v tabuľke najvyššej súťaže na predposlednom mieste. V pohári si však zaváhanie nepripustil.

„Sme v takom rozpoložení, že každé víťazstvo nám pomáha. Berieme to aj ako prípravu na ligové zápasy,“ povedal tréner východniarov Peter Struhár.

Lokomotíva Devínska Nová Ves v predchádzajúcom kole vyradila z pohára AS Trenčín, jeden z popredných mužstiev ligy. Bol to historický výsledok: nikdy predtým sa nestalo, že by ligové mužstvo stroskotalo na piatoligistovi.