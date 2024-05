Košický budíček v hodine dvanástej poslal do baráže Michalovčanov

„Fantázia. Som rád, že sa nám to podarilo. Celá táto sezóna bola veľmi náročná pre mužstvo, fyzicky aj psychicky. Už nevládzeme stáť na nohách a to hovorí za všetko.

Ukázalo sa to potom v druhom, keď nám už trochu spadli sily, lebo do toho prvého sme dali všetko, chceli sme dať prvý gól, čo sa podarilo. Som rád aj za to, že sme nakoniec dali aj gól zo štandardky.“

Priznal, že tlak bol veľký, ale zároveň zdôraznil: „Vždy je to len futbal. Aj oni sú z mäsa a krvi ako my. Podľa mňa sme veľmi dobre hrali v prvom polčase.

Ale je to nielen moja práca, ale práca celého realizačného tímu a všetkých, ktorí vytvorili toto prostredie na tento zápas. Celý klub stál za nami, aj fanúšikovia a najväčšia pochvala patrí chlapcom, lebo do toho dali naozaj všetko.“

„Chvalabohu nám vyšli striedania, ktoré to oživili a v správny moment sa nám podarilo dať druhý gól. Tento zápas sme vyhrali vďaka emóciám, ktoré boli veľké. Teraz nech si to chlapci užijú,“ dodal Geri, ktorý mal šťastnú ruku aj pri striedaniach.

Po druhom góle to z nás definitívne padlo. Uvedomovali sme si, že musíme dnes vyhrať. Som šťastný a unavený, ale verím, že nás to povzbudí do ďalšej sezóny.,“ povedal strelec dôležitého gólu po zápase a nevyhol sa ani otázke na predzápasovú večeru, ktorú novinárom pošepkal zranený brankár Matúš Kira.

„Sú to úžasné pocity. Zvládli sem posledný zápas, s nulou vzadu a výborným víťazstvom pre nás. Bol to náročný zápas od prvej do poslednej minúty. Myslím si, že sme predviedli veľmi dobrý výkon, najmä v prvom polčase, kde sme jazdili od prvej do poslednej minúty a futbal nám to vrátil.

Geri to dal na Galáda

Košičania uzavreli sezónu s tretím trénerom, hoci ten prišiel na lavičku len na posledný zápas. Nakoniec sa ukázalo, že výmena bola dobrým impulzom pre mužstvo.

„Nechcem to v tejto peknej chvíli rozoberať. Dnes by sme sa mali tešiť. Bolo to na vedení klubu ako sa rozhodlo. Ale vždy sme to nakoniec my hráči, ktorí vstúpime na trávnik a musíme ukázať srdce a bojovnosť a myslím si, že dnes sme to ukázali.

Celý štadión videl, že do toho dávame ten drajv, tú energiu a že chceme dnes ukončiť ligu,“ reagoval na otázku, či práve výmena trénera priniesla ten správny impulz do kabíny Medved.

Gallovič na druhej strane pripustil, že to mužstvu pomohlo: „Predchádzajúce zápasy nám nevychádzali ani herne, ani výsledkovo. Prišiel nový tréner, nový impulz a videli ste to sami, že to prinieslo svoje ovocie.

V úvode sezóny nám to nešlo, mali sme veľa zranení, prišla výmena trénera. Chvíľu to vyzeralo dobre, ale potom opäť prišli nevýrazné výkony a výsledky a zachránili sme sa v poslednom zápase.“