Slováci ešte nikdy Švédov nezdolali. Lobotka má zálusk na 6 bodov, Rodák chce chytať

Slováci vstúpili do tohto ročníka Ligy národov výhrou 1:0 na pôde Estónska a doma v Košiciach zvíťazili 2:0 nad Azerbajdžanom. V C-divízii majú najvyššie ambície a po troch rokoch sa chcú vrátiť do "béčka".

Stanislav Lobotka zažíva v Neapole vydarený štart do sezóny. SSC figuruje na čele tabuľky Serie A a po triumfe 3:1 nad nováčikom z Coma natiahol sériu bez prehry vo všetkých súťažiach už na sedem zápasov.

Tréner Antonio Conte nám dal myšlienku a 'chtíč', prevetral kabínu, prišli nové posily. Hráčov dokáže po fyzickej aj mentálnej stránke posunúť na vyšší level, o čom som sa presvedčil už aj ja. Zatiaľ sa nám darí, bodaj by to tak pokračovalo," povedal čoskoro 30-ročný stredopoliar.

"Je skvelé, že sa darí mne aj celému mužstvu. Táto sezóna môže byť výnimočná, ale je za nami len sedem kôl, takže to ešte bude dlhé a náročné. Ako klub sme vlani po majstrovskom ročníku nemali taký hlad po víťazstvách, tento rok je to iné.

Chceme sa prezentovať štýlom, ktorému veríme. Budeme sa snažiť mať čo najviac loptu v našej moci. Nie je to jednoduchý spôsob hry, ale dokázali sme, že s ním môžeme byť úspešní," prezradil Lobotka recept na úspech.

"Určite to nebude jednoduchý zápas, taký je však každý na tejto úrovni. Hlavne v útoku a strede poľa majú Švédi vysokú kvalitu. Aj my však vieme, v čom je naša sila a budeme chcieť oba zápasy v októbri vyhrať.

Prax sa mu zíde, keďže v októbrovom asociačnom termíne by mal po Dúbravkovi prevziať pozíciu brankárskej jednotky.

Brankár Marek Rodák po dvoch sezónach vysedávania na lavičke Fulhamu zmenil v lete pôsobisko. Z Anglicka zamieril do saudskoarabského klubu Al-Ettifaq, za ktorý odchytal šesť ligových zápasov.

S praxou je to jednoduchšie

"Zatiaľ som tam krátko, ale chytávam a za to som rád. S praxou je to jednoduchšie. V reprezentácii som bol vždy pripravený zasiahnuť do zápasu, keď ma tréner potreboval. Aj teraz vidí, že tu som a chcem chytať.

Uvidíme, ako sa rozhodne. Situáciu v Lige národov vnímam tak, že sa chceme posunúť o divíziu vyššie. Každý zápas je preto pre nás dôležitý a ten so Švédskom zrejme kľúčový," myslí si Rodák.