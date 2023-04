Zahrá si so Škriniarom? Messi stratil motiváciu a Paríž dosiahol nové dno

Vďaka nemu Messi prekonal stogólovú hranicu za rodnú krajinu. Do klubu sa tak vrátil opäť vysmiaty, ako to už po návratoch z reprezentácie u neho býva.

Lionel Messi oslávil v Argentíne so spoluhráčmi a rodinou trofej pre majstra sveta. (Autor: TASR/AP)

V prvom zápase po reprezentačnej prestávke však Parížania prehrali s Lyonom 0:1 a z radosti sa stal hnev. Bola to druhá domáca prehra PSG v rade.

„Nemôžeme čakať, že Leo a Kylian v každom zápase všetko zariadia,” vysvetlil pre AFP po prehre s Lyonom tréner PSG Christophe Galtier.

Nevracanie sa do obrany, zlý prvý dotyk alebo nepresná prihrávka. To boli veci, v ktorých Messi vyhorel. Celkovo stratil v zápase až 26 lôpt. To je príliš veľa.

Nebol v tom sám. Mbappé taktiež nemal svoj najlepší večer. Zahadzoval šancu za šancou a takisto stratil viac ako dvadsať lôpt v stretnutí.

Pre Barcelonu sa obetuje, pre Paríž nie