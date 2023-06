Fanúšik cestoval 12 hodín, aby videl Messiho naživo, no zbytočne

Jeden z fanúšikov napriek tomu vycestoval do Jakarty 12-hodín lietadlom a loďou, organizátorov obvinil z falošnej reklamy.

Napriek tomu sa Ang, ktorý vlastní zbierku približne 200 dresov FC Barcelona s Messiho menom, vydal na 8-hodinovú plavbu loďou do východoindonézskeho mesta Ambon a potom ho čakal štvorhodinový let do Jakarty.

Tento fanúšik predal sedem dresov zo svojej kolekcie, aby mohol zaplatiť za vstupenku na zápas 1,2 milióna rupií (74 eur), čo je v krajine pomerne vysoká cena.

"Messi je ikona a dá sa povedať, že 90 percent lístkov sa predalo kvôli nemu. Bola to pre nich marketingová stratégia. Ale keď som už tu, tak snáď aspoň uvidím trénera Scaloniho," povedal Ang.

Ďalší Indonézania na sociálnych sieťach vyjadrili sklamanie, niektorí svoje lístky ponúkli do predaja. Jeden z nich na sociálnej sieti naspieval gitarovú baladu s textom: "Prečo neprídete do Indonézie? Prečo neprídete, pán Messi?