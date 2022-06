Haraslín: V takýchto zápasoch sme povinní dominovať

Ten síce prekonal Igora Šackého, keď využil v 77. minúte prihrávku Lukáša Haraslína do malého vápna, no zasiahol VAR a hlavný rozhodca nakoniec gól neuznal pre faul Juraja Kucku pri zakladaní akcie.

Pre 33-ročného útočníka to bol premiérový gól v národnom drese a blízko k nemu mal aj domáci Ladislav Almási.

"Ako každý striedajúci hráč som sa to snažil oživiť a pomôcť chalanom. Povedali sme si, že chceme hrať niekde inde a preto musíme pridať a vyhrávať takéto zápasy.

Počas celého zápasu bol platný pri zakladaní akcií, no zároveň mal podiel viny aj pri tej jedinej úspešnej zo strany súpera.

Z takejto akcie ťažil aj on práve pri akcii z 62. minúty, keď mu poslal loptu debutant v národnom drese Juraj Chvátal.

"Treba hrať rýchlejšie a priamočiarejšie. Snažili sme sa dostať dopredu cez kraje a mali sme šance, no nepretavili sme ich do gólu."

Tie síce boli efektívne, no bez platnej koncovky:

Sme povinní dominovať v nich a nepustiť súpera do žiadnej šance," nešetril kritikou 26-ročný Haraslín, ktorý upriamil pozornosť aj na výpady svojho tímu po ľavom krídle.

"Dostali sme gól, v ktorom som bol namočený, veľmi ma to mrzí. S 'Kucom' (Jurajom Kuckom, pozn. red.) sme si nerozumeli, prehodili nás, v šestnástke to trafili a padlo im to tam," opísal 25-ročný zadák jediný presný zásah stretnutia.

Zverencov Štefana Tarkoviča čaká nadchádzajúci zápas v Lige národov na pôde Azerbajdžanu v piatok o 18.45 SELČ.

Z Baku sa následne presunú do kazašského Nur-Sultanu, kde budú mať presne po týždni možnosť napraviť svoje pondelkové zaváhanie a potvrdiť pozíciu favorita skupiny.