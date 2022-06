Slováci stále nevedia nájsť zakončovateľa. Tarkovič: Chýba nám sebavedomie

Hráči Kazachstanu navyše iba nebránili, naopak, behali po ihrisku a dostávali sa aj pred bránu súpera. Pri jednej takejto návšteve sa po autovom vhadzovaní dostal v 26. minúte do zakončenia Aslan Darabajev a vsietil jediný gól duelu.

"V prvom polčase sme nepredviedli sebavedomý výkon. Dokázali sme súpera prečísliť a dostať sa do finálnej fázy, no v nej sme neboli dostatočne kvalitní. Hrali sme lepšie ako v Novom Sade, no výkon bol ďaleko od optima," priznal kouč slovenskej reprezentácie Štefan Tarkovič.

Po zmene strán dokázali Slováci vystupňovať výkon a vytvorili si viaceré príležitosti. Lukáš Haraslín trafil žrď, gól Ladislava Almásiho nepotvrdil VAR pre faul Juraja Kucku.

Zverenci trénera Tarkoviča však napokon pred vlastnými divákmi nezískali ani bod.

"Kazachovia odohrali taký istý zápas aj proti Azerbajdžanu. Kým boli plní sily a entuziazmu, presadzovali sme sa ťažšie. Veril som, že v druhom polčase budeme mať kondične navrch a budeme sa presadzovať v krídelných priestoroch.

Preto prišli na ihrisko Haraslín a Suslov. Zlepšili sme hru, dostali sme sa do zakončení, no neboli sme efektívni."

Duel potvrdil, že Slovensko momentálne zúfalo hľadá zakončovateľa.