Repríza MS vo futbale priniesla remízu. Chorváti vyrovnali v samom závere

"Teší ma to. To, čím si Stryger prešiel, je nespravodlivé, no občas sa to vo futbal stáva. V Udinese hral dlho na veľmi vysokej úrovni. Predstavte si, že ste sedem mesiacov bez zápasov. Musíte trénovať sami, zostať fit.

No a počas troch dní tréningu vo Frederiksbergu mi napíše, že bude meškať na tréning, lebo jeho žena rodí. Som rád, že je tu, pretože pre tento tím spravil veľmi veľa," povedal Hjulmand pre portál bt.dk.

Radosť neskrýval ani čerstvý otec Stryger Larsen, ktorý hral súťažný zápas po 218 dňoch:

"Stať sa prvýkrát otcom je samozrejme tá najlepšia vec, no a toto je asi jedno z najväčších víťazstiev. Sedem mesiacov som bol pod psychickým i fyzickým tlakom a potom dať gól v prvom zápase, v ktorom nastúpim, je fantastické."

Rakúšanov prehra mrzela, no so svojím výkonom boli spokojní, povedal Marko Arnautovič, ktorý odohral stý zápas za národný tím:

"V prvom zápase nám vyšiel náš systém, teraz tiež, no výsledok už nie. Pri mojej stopercentnej šanci som trafil tyčku, bola to smola. Bolo by to niečo špeciálne, keby som dal ten gól a my by sme vyhrali. Bol by to perfektný darček. Som však hrdý na náš tím."