Portugalsko je po výhre nad Českom blízko k účasti vo finále Ligy národov

"Bol to z našej strany skvelý zápas. Česi zatvárali priestory, no našli sme kľúč k prekonaniu ich obrany. Naše víťazstvo mohlo byť aj výraznejšie, dôležité sú však tri body," uviedol Guedes pre akreditované médiá.

Český krídelník Václav Jurečka priznal, že Portugalčania boli lepším tímom. "Ukázali svoje kvality a boli veľmi efektívni. V prvom polčase si vypracovali dve šance a obe premenili.

Ja som mal príležitosť vsietiť úvodný gól zápasu, chcel som to trafiť do horného rohu, no lopta minula bránku."

Tréner hostí Jaroslav Šilhavý napriek prehre nebol sklamaný.

"Už počas prípravy som chalanom hovoril, že tento zápas bude pre nich sviatkom. Nastúpili sme proti skvelímu mužstvu, bol plný štadión a do toho Cristiano Ronaldo, ktorý posunul zápas ešte na vyššiu úroveň.

Je to modla, superstar. Nie sme futbalová veľmoc a hanbu sme si nespravili," citoval slová Šilhavého server idnes.cz.