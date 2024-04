Fanúšikovia Bayernu spustili petíciu, žiadajú pokračovanie trénera Tuchela

Uviedol to tréner Thomas Tuchel, ktorý zároveň priznal, že štart Leroya Saneho zostáva otázny.

Pred sobotňajším zápasom 31. kola Bundesligy s Eintrachtom Frankfurt sa Tuchel odmietol vyjadriť k informáciám, že od novej sezóny by mal "Bavorov" viesť Ralf Rangnick.

"Dávam si slúchadlá a ignorujem to. Táto téma mi v sobotu ani v utorok nepomôže - a aj tak to nie je moja starosť.

Najbližších 11 dní nemôže byť o ničom inom ako o futbale," uviedol podľa AFP.

Fanúšikovia Bayernu zároveň spustili petíciu, v ktorej žiadajú šéfov klubu, aby Tuchela nechali na poste trénera aj v budúcej sezóne.

V piatok popoludní obsahoval viac ako 12.000 podpisov a blížila sa k pôvodnému cieľu 15.000.

"Thomas Tuchel to v Mníchove nikdy nemal ľahké. Napriek negatívnej medializácii okolo neho a situácii so zraneniami tímu priviedol mužstvo do semifinále Ligy majstrov," uviedli organizátori petície.