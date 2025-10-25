Real Madrid kradne a sťažuje sa, tvrdí Yamal. V španielskej metropole je v centre pozornosti

BARCELONA. Hráč FC Barcelona Lamine Yamal bude motivovaný kritikou, ktorú dostal pred El Clásicom, myslí si asistent trénera Marcus Sorg.
Stále len 18-ročný tínedžer sa dostal do centra pozornosti v španielskej metropole po tom, čo počas svojho vystúpenia na sociálnych sieťach žartoval, že Real Madrid "kradne" a "sťažuje sa".
"Lamine je špičkový hráč a myslím si, že kritika pre neho bude motivujúca. Dúfam, že ho všetci uvidíme podať čo najlepší výkon," povedal na tlačovej konferencii Sorg, asistent Hansiho Flicka.
Osemnásťročný španielsky reprezentant sa postaví proti ľavému obrancovi "bieleho baletu" Álvarovi Carrerasovi, s ktorým mal v minulej sezóne občas problémy, keď Barcelona trikrát čelila Benfice Lisabon v Lige majstrov.
"Lamine je vždy motivovaný a ak si dobre pamätám, vyhrali sme proti nim všetky tri zápasy," poznamenal 59-ročný Nemec podľa agentúry AFP.
Flick je suspendovaný po tom, čo minulý víkend dostal červenú kartu počas víťazstva nad Gironou. Asistent Sorg tak musel prevziať povinnosti na postrannej čiare.
"Úprimne povedané, Hansi chýba vždy, ak nie je prítomný, pretože je najdôležitejšou súčasťou tímu. Je to samozrejme nevýhoda, ale je to rovnaké ako keď chýbajú hráči, musíme sa s tým vyrovnať. Každý vie, čo očakáva, a myslím si, že to zvládneme," priblížil rodák z mesta Ulm.
Barcelona sa musí zaobísť bez Raphinhu, Roberta Lewandowskeho, Daniho Olma a Gaviho. "Máme dostatok hráčov a musíme sa s tým vyrovnať," doplnil Sorg.
Asistent trénera prezradil, že Jules Koundé v sobotu 25. októbra trénoval po zranení a možno bude dostatočne fit na to, aby nastúpil proti Realu, rovnako ako Ferran Torres.
Španielsky šampión z Barcelony sa v nedeľu 26. októbra od 16.15 h stretne s úhlavným rivalom z Realu Madrid na štadióne Santiaga Bernabéua a bude sa snažiť o piate víťazstvo v rade nad týmto súperom.