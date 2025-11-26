Už po jedinej úplnej sezóne si získal srdcia fanúšikov. Mbappé bude mať figurínu v Dubaji

Vosková figurína francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappeho sa stala najnovším prírastkom tematického zábavného parku v Dubaji. Stalo sa tak len necelý rok a pol po príchode 26-ročného útočníka do španielskeho klubu.
Zábavný park, ktorý nesie oficiálny názov Real Madrid World (Svet Realu Madrid, pozn.), je prepojený s históriou a najslávnejšími momentami „bieleho baletu“.
Do múzea voskových figurín, kde majú sochy aj hviezdny Cristiano Ronaldo či Zinedine Zidane, najnovšie pribudol aj Mbappe.
Francúzsky reprezentant posilnil klub v júli 2024, v jeho drese odvtedy odohral 76 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 62 gólov. Informoval o tom portál foot-africa.com.