Už po jedinej úplnej sezóne si získal srdcia fanúšikov. Mbappé bude mať figurínu v Dubaji

Vosková figurína Kyliana Mbappého.
Vosková figurína Kyliana Mbappého. (Autor: X/MadridXTRA)
TASR|26. nov 2025 o 16:04
V zábavnom parku majú sochy aj Cristiano Ronaldo či Zinedine Zidane.

Vosková figurína francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappeho sa stala najnovším prírastkom tematického zábavného parku v Dubaji. Stalo sa tak len necelý rok a pol po príchode 26-ročného útočníka do španielskeho klubu.

Zábavný park, ktorý nesie oficiálny názov Real Madrid World (Svet Realu Madrid, pozn.), je prepojený s históriou a najslávnejšími momentami „bieleho baletu“.

Do múzea voskových figurín, kde majú sochy aj hviezdny Cristiano Ronaldo či Zinedine Zidane, najnovšie pribudol aj Mbappe.

Francúzsky reprezentant posilnil klub v júli 2024, v jeho drese odvtedy odohral 76 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 62 gólov. Informoval o tom portál foot-africa.com.

dnes 16:04
