Potrebujeme oddych, sťažoval sa Mbappé. Chápe však ľudí, ktorí kritizujú

Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. sep 2025 o 20:27
ShareTweet0

Vo svojej prvej sezóne v španielskom veľkoklube odohral 26-ročný útočník celkovo 59 súťažných duelov.

VROCLAVA. Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie a hráč Realu Madrid Kylian Mbappe volá po väčšom oddychu hviezdnych hráčov pri nahustenom zápasovom programe.

Vo svojej prvej sezóne v španielskom veľkoklube odohral 26-ročný útočník celkovo 59 súťažných duelov, debutoval v auguste 2024 a ročník skončil v júli 2025. K tomu sa šesťkrát predstavil v reprezentačných farbách Francúzska.

„Nie je to len o počte zápasov, ale skôr o oddychu. Potrebujeme trochu viac oddych, zregenerovať naše telá. Hráme veľa zápasov? Nie, moje zmýšľanie pokročilo.

Chápem ľudí, ktorí sedia na gauči a myslia, že zarábame veľa peňazí, takže by sme mali hrať. My sme mali ešte sezónu 2024/2025, zatiaľ čo ostatní len začali prípravné zápasy na nový ročník.

Ani najlepší hráči nedokážu odohrať 60 duelov na top úrovni. Ľudia budú pozerať zápasy s vyššou kvalitou,“ citovala agentúra AFP Mbappeho.

Francúzsko vstúpi do kvalifikačných bojov o účasť na budúcoročné majstrovstvá sveta zápasom s Ukrajinou. V prípade postupu čaká Mbappehp podobná porcia duelov.

La Liga

    Kylian Mbappe.
    Kylian Mbappe.
    Potrebujeme oddych, sťažoval sa Mbappé. Chápe však ľudí, ktorí kritizujú
    dnes 20:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Potrebujeme oddych, sťažoval sa Mbappé. Chápe však ľudí, ktorí kritizujú