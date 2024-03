Košice majú štadión za 25 miliónov a snívajú, že raz budú ako San Siro

KOŠICE. Košická futbalová aréna hlási hotovo. Sedadlá sú namontované už aj na nových tribúnach, severnej a južnej, na ktorých pribudli dve veľkoplošné obrazovky aj plošiny pre kamery, útroby skrývajú najmodernejšie technológie. V týchto dňoch sa ešte dokončujú niektoré práce v interiérových priestoroch nových tribún. Prvého mája sa na štadióne odohrá finále Slovnaft Cupu, pred ktorým sa uskutoční malý slávnostný ceremoniál oficiálneho otvorenia KFA aj s prevzatím certifikátu pre štadión kategórie UEFA 4.

„Verím, že bude vypredané. Osobne by som si želal finále Lipany - Trnava, aby to bol pravý boj Dávida s Goliášom, respektíve bitka východ versus zápas, ale uvidíme,“ hovorí generálny manažér KFA Peter Schmiedl.

Nešlo to hladko Košické mestské zastupiteľstvo schválilo vznik akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna v júni 2014. Takmer tri roky trvala administratívna príprava výstavby a príprava pozemkov pri vtedajšom Blšáku a hale Cassosport a až na konci mája 2017 spustili prvé prípravné práce. Začiatkom roka 2018 bolo rozhodnuté, že zhotoviteľom stavby bude konzorcium AVA-stav z Galanty a OHL ŽS SK z Bratislavy, ktoré práve končilo s prácami na štadióne v Dunajskej Strede.

Výstavbu rozdelili do troch etáp a celkovo mal štadión stáť necelých 19,5 milióna eur. Táto suma sa počas jednotlivých etáp navyšovala a napokon bude štadión v konečnej podobe stáť necelých 25 miliónov eur. „Nebolo jednoduché sa s tým vyrovnať, z roka na rok to bolo drahšie a drahšie. Treba si uvedomiť veľkosť projektu. Presahuje tri volebné obdobia miestnej samosprávy a všetkým, ktorí do toho boli zapojení, patrí vďaka za to, že sa to dotiahlo. Košice dlho čakali na štadión takejto úrovne. Stálo to veľa energie, veľa lobingu, poctivej práce,“ zdôrazňuje Schmiedl, ktorý sa funkcie generálneho manažéra ujal v polovici roka 2021, v čase dokončovania prvej etapy projektu. Tá vyvrcholila položením trávnika, ktorý bol dokončený v polovici novembra 2021.

1. marca 2022 sa na novom štadióne s kapacitou necelých 5 800 miest odohral prvý oficiálny zápas, v ktorom vtedy druholigový FC Košice v osemfinále Slovnaft Cupu privítal Spartak Trnava a prehru domácich 1:2 sledovalo 3 400 divákov. Po ňom na novom štadióne, ktorý mal oficiálne od mája toho istého roka certifikát UEFA 3, odohral FC Košice celú jarnú časť druhej ligy. Vytúžený postup medzi elitu napokon priniesla až nasledujúca sezóna 2022/2023, počas ktorej druholigový FC Košice návštevnosťou zápasov na novom štadióne konkuroval mnohým klubom najvyššej súťaže. Spolupráca s Dniprom Košice zviditeľnila Pred začiatkom druhej a tretej etapy, ktorá zahŕňala dostavbu južnej a severnej tribúny sa situácia opäť trochu skomplikovala. Pôvodný zhotoviteľ stavby AVA-stav vypovedal zmluvu, mesto muselo vyhlásiť novú súťaž. V tej opäť vyhral pôvodný zhotoviteľ, ale cena sa navýšila. Pre úspešnú dostavbu bola podľa generálneho manažéra kľúčovým momentom aj spolupráca s ukrajinským klubom SC Dnipro-1.

Futbalisti Slavie Praha a ukrajinského klubu SC Dnipro-1 sa zdravia pred odvetným zápasom predkola Európskej ligy v Košiciach v auguste 2023. (Autor: TASR)

„Predchádzal tomu dlhší kontakt s Ukrajinskou futbalovou federáciou, ktorá hľadala možnosti pre zápasy ukrajinských klubov v európskych súťažiach, ale aj pre zápasy reprezentácie,“ poznamenal Schmiedl. Dnipro 1 napokon v Košiciach v minulej a v aktuálnej sezóne odohralo v európskych súťažiach, v kvalifikácii Európskej ligy aj Ligy majstrov, v skupinovej fáze a play off Konferenčnej ligy UEFA osem zápasov, vrátane tých s pražskou Sláviou Praha (kvalifikácia Európskej ligy na začiatku sezóny 2023/2024) či so Spartakom Trnava (v play off kvalifikácie Konferenčnej ligy UEFA).

Košice sa dokonca stali na niekoľko mesiacov domovským mestom klubu, z ktorého odchádzal hrávať ligové zápasy do Užhorodu. „Dostalo to Košice a Košickú futbalovú arénu do povedomia Európy. K veľkým zápasom musíme pripočítať aj zápasy tímov do 21 rokov, keď práve na našom štadióne sa Ukrajina stretla s Anglickom s mnohými vychádzajúcimi hviezdami Premier League a prípravný zápas tu odohrala aj slovenská 21 s rovesníkmi Poľska,“ dodáva generálny manažér KFA. Ukrajinci budú v Košiciach pokračovať Potenciál dostavanej arény chcú v Košiciach využiť naplno. „Určite by sme chceli, aby sa tu hrali nejaké letné a možno aj jesenné zápasy európskych pohárov. Sme v kontakte s viacerými mužstvami z ukrajinskej ligy, ktoré by tu mohli hrávať, ak skončia v tabuľke na pohárovom mieste,“ vysvetľuje Peter Schmiedl.

Košická futbalová aréna bude mať certifikát UEFA 4. (Autor: Miroslav Vacula)