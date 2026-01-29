Vo futbale nadobro skončili. V Číne padlo až 73 doživotných zákazov za korupciu

Čínska futbalová asociácia (CFA) udelila doživotný dištanc za ovplyvňovanie výsledkov 73 ľuďom, medzi ktorými sú bývalý reprezentačný tréner Li Tchie a prezident CFA Čchen Sü-jüan.
V rámci protikorupčnej kampane bolo tiež deväť prvoligových klubov potrestaných odpočtom bodov a pokutami. Zväz to dnes oznámil na webe.
Li Tchie a Čchen Sü-jüan boli v roku 2024 odsúdení za príjem úplatkov v hodnote takmer 900-tísic eur.
Bývalý hráč Evertonu Li Tchie, ktorý trénoval národný tím v rokoch 2019-2021, dostal trest väzenia na 20 rokov, niekdajší šéf CFA na doživotie.
Z deviatich klubov dostali mesiac pred štartom ligového ročníka najprísnejšie tresty vicemajster Šanghaj Šen-chua a Tchien-ťin, ktoré prišli o desať bodov a musia zaplatiť viac ako 120-tisíc eur. Obhajca titulu Šanghaj Port vstúpi do sezóny s piatimi mínusovými bodmi.
V septembri roku 2024 udelila CFA doživotný dištanc za korupciu 43 futbalistom a funkcionárom.