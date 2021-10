V Rotterdame vyčíňali fanúšikovia, polícia zatkla desiatky z nich

ROTTERDAM. Zápas futbalovej Európskej konferenčnej ligy medzi Feyenoordom Rotterdam a Unionom Berlín (3:1) sprevádzali nepokoje.

Rotterdamská polícia zatkla 75 osôb vrátane 59 fanúšikov nemeckého tímu, ktorí chceli vyvolať potýčky s priaznivcami holandského mužstva.

Ďalších 16 ľudí zadržali pre prejavy vandalizmu a držanie pyrotechniky.

Skupina nemeckých chuligánov napadla príslušníkov poriadkových síl a do akcie musel ísť policajný pes. Troch fanúšikov Unionu a jedného policajta museli so zraneniami previezť do nemocnice na ošetrenie.