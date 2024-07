Uruguay Jeden z nejúspěšnějších týmů v historii Copa América, její patnáctinásobný šampion Uruguay vstupovala do turnaje jako jeden ze spolufavoritů a tuto roli dokonale naplnila v základní skupině. Tu zakončili svěřenci velezkušeného argentinského lodivoda Marcela Bielsy s plným počtem bodů a celkovým skóre 9:1. Po úvodní výhře očekávané výhře 3:1 nad Panamou rozstříleli La Celeste Bolívii 5:0 . V posledním zápase ve skupině pak po výhře 1:0 nad USA ukončili hostitelské zemi působení na turnaji již úvodní fázi. Ve čtvrtfinále narazila Uruguay na Brazílii , která skončila ve skupině D překvapivě až na druhém místě za Kolumbií. V jednom ze šlágrů turnaje se nakonec radovala Uruguay díky výhře 1:0 po penaltách . La Celeste dohrávali utkání o deseti po vyloučení Nándeze, zápas ale zvládli dotáhnout k pokutovým kopům a tam se blýskl Sergio Rochet , který lapil pokus Edera Militaa a po tyči z kopačky Douglase Luize a úspěšném pokusu Manuela Ugarteho mohla Uruguay slavit postup. V semifinále se Uruguayi do cesty postavila Kolumbie a to byla zároveň pro družinu kolem Federica Valverdeho stopka. Jedinou branku zápasu vstřelil v 1. poločase Jefferson Lerma a přestože Kolumbie dohrávala utkání o deseti po vyloučení Daniela Munoze ze závěru první půle, Uruguay svoje šance ve druhé polovině zápasu nevyužila a utkání tak skončilo výsledkem 1:0 . La Celeste tak mají možnost si alespoň částečně spravit chuť v zápase o bronz.

Uruguay Jeden z nejúspěšnějších týmů v historii Copa América, její patnáctinásobný šampion Uruguay vstupovala do turnaje jako jeden ze spolufavoritů a tuto roli dokonale naplnila v základní skupině. Tu zakončili svěřenci velezkušeného argentinského lodivoda Marcela Bielsy s plným počtem bodů a celkovým skóre 9:1. Po úvodní výhře očekávané výhře 3:1 nad Panamou rozstříleli La Celeste Bolívii 5:0 . V posledním zápase ve skupině pak po výhře 1:0 nad USA ukončili hostitelské zemi působení na turnaji již úvodní fázi. Ve čtvrtfinále narazila Uruguay na Brazílii , která skončila ve skupině D překvapivě až na druhém místě za Kolumbií. V jednom ze šlágrů turnaje se nakonec radovala Uruguay díky výhře 1:0 po penaltách . La Celeste dohrávali utkání o deseti po vyloučení Nándeze, zápas ale zvládli dotáhnout k pokutovým kopům a tam se blýskl Sergio Rochet , který lapil pokus Edera Militaa a po tyči z kopačky Douglase Luize a úspěšném pokusu Manuela Ugarteho mohla Uruguay slavit postup. V semifinále se Uruguayi do cesty postavila Kolumbie a to byla zároveň pro družinu kolem Federica Valverdeho stopka. Jedinou branku zápasu vstřelil v 1. poločase Jefferson Lerma a přestože Kolumbie dohrávala utkání o deseti po vyloučení Daniela Munoze ze závěru první půle, Uruguay svoje šance ve druhé polovině zápasu nevyužila a utkání tak skončilo výsledkem 1:0 . La Celeste tak mají možnost si alespoň částečně spravit chuť v zápase o bronz.