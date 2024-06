Mysleli si, že ich chce zosmiešniť. Sanmarínčania nedovolili Čontofalskému kopať penaltu

Brali to tak, že je to zosmiešňovanie zo strany súpera, keď penaltu kope gólman. Nakoniec som sa na to vykašľal a už som len sledoval, ako ju Jano Ďurica premenil,“ priblížil situáciu Čontofalský, ktorý aktuálne pracuje ako tréner brankárov v českej Mladej Boleslavi.

Vehementne proti mne vyštartovali a od lopty ma lákali pomaly výhražne. To isté sa predtým stalo Nemcom, keď chcel penaltu kopať ich brankár Jens Lehmann. Takisto ho k nej nepustili.

"Pokiaľ ide o penaltu, boli sme na tom dohodnutí už pred zápasom. Nakoniec ju kopal Jano Ďurica, a to preto, že mňa k nej hráči San Marína nepustili.

"Hrali sme v Dubnici, vyhrali sme 7:0, trénerom bol Ján Kocian, mal som na rukáve premiérovo kapitánsku pásku a hráči San Marína ma nepustili k penalte," cituje aktuálne 45-ročného niekdajšieho gólmana oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Štvrťhodinu pred koncom viedli slovenskí futbalisti už 6:0, keď po faule na Jána Ďuricu ukázal hlavný rozhodca na "biely bod". Čontofalský sa rozbehol cez celé ihrisko, pretože podľa dohody mal zahrávať pokutový kop práve on.

Na duel z októbra 2007 v boji o miestenku na ME 2008, ktorý sa konal v Dubnici nad Váhom, má pomerne úsmevnú spomienku vtedajší brankár národného tímu SR Kamil Čontofalský.

Slovenského brankára konanie súpera mierne zaskočilo, veď "penalty" v minulosti kopali viacerí brankári.

"San Maríno je futbalový trpaslík, možno boli na takéto veci háklivejší. Ja som to určite nebral tak, že idem súpera zosmiešniť. Penalty som kopal, keď prešlo na nejaké rozstrely. Ale nestálo mi to za to, aby som sa s niekým handrkoval.

Nechápal som ich postoj a úplne najviac ma zaskočilo to, že biely bod bránili vlastnými telami. Nechcel som, aby to prerástlo do nejakého konfliktu, a tak som ustúpil,“ prezradil podľa futbalsfz.sk.