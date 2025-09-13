Dobrá správa pre Real Madrid. Bellingham sa vrátil do tréningového procesu

MADRID. Anglický futbalista Jude Bellingham sa po zranení vrátil do tréningového procesu. Real Madrid by jeho služby mohol využiť opäť niekedy budúci mesiac.
Dvadsaťdvaročný Bellingham má za sebou operáciu ramena, trénovať začal zatiaľ bezkontaktne.
„Stále má evidentne problémy, bolo to vážne zranenie. Pomaly sa však do toho dostáva a ktovie, možno si zahrá už v októbri,“ informoval podľa DPA Xabi Alonso.
Anglický ofenzívny stredopoliar by sa určite chcel dať do poriadku do prvého El Clásica sezóny, ktoré je na programe 26. októbra.
Reprezentačnému trénerovi Thomasovi Tuchelovi by však ešte nemal byť k dispozícii počas októbrového duelu kvalifikácie MS proti Lotyšsku.