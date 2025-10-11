Rozlúčka so slobodou vo veľkom štýle. Brazílčana zatkli po zápase, v ktorom dal sedem gólov

Polícia plánovala zásah na základe dôkazov z bezpečnostných kamier.

HELSINKI. Brazílsky futbalista Jonathan Guerreiro sa ocitol v centre škandálu vo Fínsku. Hráč Finnkurdu, ktorý hrá v piatej divízii, je podľa denníka Corriere della Sera podozrivý z manipulácie so zápasmi.

Polícia ho zatkla po stretnutí, v ktorom dal sedem gólov, jeho tím zvíťazil 8:1.

Namiesto nadšených fanúšikov však hrdinu duelu privítali policajti, ktorí po záverečnom hvizde vyrazili na ihrisko a zatarasili všetky východy.

Fínska polícia plánovala zásah na základe dôkazov z bezpečnostných kamier už niekoľko mesiacov.

Zdroje z vyšetrovania naznačujú, že sa zamerala na podozrivé transakcie zaznamenané na online stávkových platformách.

Policajti okamžite stotožnili všetkých hráčov na ihrisku. Podľa zdroja agenti v civile monitorovali zápas od začiatku.

Guerreira nakoniec zatkli a jeho tím zostal nielen bez útočníka a kapitána, ale aj bez trénera, keďže Brazílčan zastával v klube aj túto pozíciu.

Guerreiro začal svoju kariéru v menších brazílskych kluboch a v roku 2022 sa presťahoval do Fínska, kde podpísal zmluvu s Peimari United.

Tam kde hral dve sezóny v nižších divíziách, jeho prestup do Finnkurdu sa uskutočnil začiatkom roka 2025. V aktuálnej sezóne strelil 15 gólov.

