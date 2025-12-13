Slavia dala suverénne vyhlásenie. Trpišovského pre potreby reprezentácie neuvoľní

13. dec 2025
Tréner futbalistov Slavie Praha Jindřich Trpišovský nepovedie českú reprezentáciu v marcovom play-off o postup na majstrovstvá sveta.

Futbalová asociácia ČR oznámila, že pražský klub neuvoľnil 49-ročného kouča k národnému tímu.

Predseda FAČR David Trunda na sociálnej sieti X uviedol, že vedenie teraz bude hľadať inú alternatívu.

Reprezentácia je bez hlavného trénera po nečakanej októbrovej prehre 1:2 v kvalifikácii MS na Faerských ostrovoch, po ktorej bol odvolaný Ivan Hašek aj jeho spolupracovník Jaroslav Veselý.

Druhý z asistentov Jaroslav Köstl zostal ako dočasný tréner a mužstvo viedol počas novembrového zrazu.

Trpišovský bol jednou z hlavných možností, FAČR však napriek maximálnej snahe súhlas Slavie nezískala.

Podľa mediálnych špekulácií je ďalšou alternatívou angažovanie chorvátskeho trénera Slavena Biliča.

