Kentoša tešia výsledky dvojzápasu aj výkon 21-ky. Pochválil progres v ofenzíve

Slovenský tím tak dal úspešnú bodku za svojou prvou akciou v sezóne 2024/2025, na konci ktorej ju čaká vrchol v podobe ME vo futbale do 21 rokov 2024 na Slovensku.

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš bol so septembrovým prípravným dvojzápasom spokojný.

"Sme radi, že v obidvoch zápasoch - aj proti Maďarsku, aj proti Bielorusku - dokázali chalani preniesť veci z tréningového procesu na ihrisko. Samozrejme, aj naďalej je tam priestor na zlepšenie a my budeme ďalej pracovať na tom, aby sme sa naďalej posúvali v našom procese," povedal pre futbalsfz.sk .

Tréner Kentoš bol spokojný a to najmä s ofenzívnou fázou hry.

"Vyšším rozdielom dvadsaťjednotka vyhrala v medzištátnom zápase naposledy 17. novembra 2020 doma v Nitre v stretnutí kvalifikácie ME 2021 proti Lichtenštajnsku, keď uspela 6:0," pripomenul oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

"Určite áno, pretože tieto pokutové kopy prišli po našich dvoch nevynútených chybách. Urobili sme dva lacné fauly v pokutovom území, darovali sme tým Bielorusom dva pokutové kopy, čo by sa nemalo stávať," hovoril Kentoš.

Trénerský štáb sa do zápasu proti Bielorusku rozhodol postaviť v porovnaní so zápasom s Maďarskom kompletne novú základnú jedenástku. Nechýbali v nej ani dvaja hráči, ktorí na tomto zraze debutovali v národnom tíme do 21 rokov.