Zomrel vicemajster sveta s Československom Ján Lála. Dožil sa úctyhodného veku

Ján Lála.
Ján Lála. (Autor: X/Odbor přátel Slavie)
Sportnet|23. sep 2025 o 21:59
ShareTweet0

Lála odohral za reprezentáciu celkovo 37 zápasov.

PRAHA. Vicemajster sveta Ján Lála zomrel v sobotu vo veku 87 rokov, informujú české médiá.

Lála odohral za futbalovú reprezentáciu celkovo 37 zápasov, počas turnaja v Čile počas MS 1962 bol oceňovaný za svoj štýl hry, keď výborne zvládal pozičnú hru na veľkom priestore.

Uznanie si vyslúžil po prvom zápase v skupine, keď Československo porazilo Španielsko 1:0 a on úspešne ubránil hviezdu súpera Genta, píše portál sport.cz.

Kvôli zraneniu však Lála prišiel o finálový zápas proti Brazílii.

V semifinále s Juhosláviou (3:1) ho totiž Skoblar tak silno kopol, že reprezentačný obranca musel podstúpiť operáciu a na ľavom stehne mu na dlhé roky zostala veľká hrča.

Po nedávnom úmrtí Josefa Jelínka a terajšom skone Jana Lálu zostávajú z čilských hrdinov nažive už len slovenský rodák Jozef Štibrányi a vtedajší benjamín zo Sparty Václav Mašek, dodáva zdroj.

Reprezentácie

Ján Lála.
Ján Lála.
Zomrel vicemajster sveta s Československom Ján Lála. Dožil sa úctyhodného veku
dnes 21:59
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Zomrel vicemajster sveta s Československom Ján Lála. Dožil sa úctyhodného veku