Zomrel vicemajster sveta s Československom Ján Lála. Dožil sa úctyhodného veku

PRAHA. Vicemajster sveta Ján Lála zomrel v sobotu vo veku 87 rokov, informujú české médiá.
Lála odohral za futbalovú reprezentáciu celkovo 37 zápasov, počas turnaja v Čile počas MS 1962 bol oceňovaný za svoj štýl hry, keď výborne zvládal pozičnú hru na veľkom priestore.
Uznanie si vyslúžil po prvom zápase v skupine, keď Československo porazilo Španielsko 1:0 a on úspešne ubránil hviezdu súpera Genta, píše portál sport.cz.
Kvôli zraneniu však Lála prišiel o finálový zápas proti Brazílii.
V semifinále s Juhosláviou (3:1) ho totiž Skoblar tak silno kopol, že reprezentačný obranca musel podstúpiť operáciu a na ľavom stehne mu na dlhé roky zostala veľká hrča.
Po nedávnom úmrtí Josefa Jelínka a terajšom skone Jana Lálu zostávajú z čilských hrdinov nažive už len slovenský rodák Jozef Štibrányi a vtedajší benjamín zo Sparty Václav Mašek, dodáva zdroj.