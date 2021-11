Kocian: Doma nemáme trénera pre reprezentáciu. Inšpiráciou môže byť Ramsay

Chýbajú vám v nominácii niektorí hráči?

Viem si predstaviť z reprezentácie do 21 rokov jedného či dvoch hráčov, ktorí by pričuchli atmosfére v reprezentácii. Peter Pokorný a Adrián Kaprálik vyčnievajú v dvadsaťjednotke, majú solídnu sezónu. O nich dvoch sa dalo uvažovať. Dvadsaťjednotka má tiež kvalifikáciu, kde dostanú plnú minutáž. Proti Slovinsku by do zápasu nezasiahli, ale eventuálne s Maltou mohli naskočiť do hry. Najmä Pokorný, keďže v stredovej formácii chýba Juraj Kucka.