Domáca prehra ho stála miesto. Atalanta po pár mesiacoch opäť mení trénera

Ivan Jurič.
Ivan Jurič. (Autor: REUTERS)
TASR|10. nov 2025 o 18:40
ShareTweet0

Chorvátsky kouč bol na lavičke talianskeho klubu iba od júna.

BERGAMO. Chorvát Ivan Jurič už nie je trénerom futbalistov Atalanty Bergamo.

Vedenie klubu ho v pondelok prepustilo po sedemzápasovej sérii bez víťazstva v talianskej Serii A. Atalanta po nej klesla na 13. priečku tabuľky.

Klub z Bergama v nedeľu prehral na domácej pôde so Sassuolom 0:3. Pod Juričom vyhral tím iba dvakrát za 11 kôl a má bilanciu 2-7-2.

Na lavičku Atalanty prišiel 50-ročný niekdajší stredopoliar iba v júni tohto roka, predtým pôsobil v FC Janov, Hellase Verona, FC Turín, AS Rím i v Southamptone.

V klube v lete vystriedal Giana Piera Gasperiniho, ktorý odišiel do rímskeho AS.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Ivan Jurič.
    Ivan Jurič.
    Domáca prehra ho stála miesto. Atalanta po pár mesiacoch opäť mení trénera
    dnes 18:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Domáca prehra ho stála miesto. Atalanta po pár mesiacoch opäť mení trénera