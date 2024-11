Hašek povolal do českého tímu jedného nováčika, Schick absentuje

Šín pôvodne figuroval v kádri do 21 rokov, ale baráž o ME si s tímom napokon nezahrá.

Je to jeden z hráčov, ktorí by v budúcnosti mali mať stabilné miesto v mužstve, pretože na to má predpoklady," uviedol Hašek pre portál idnes.cz.

Schick v Bayeri Leverkusen nastupuje najmä ako striedajúci hráč, pretože sa stále necíti úplne fit.

"S Patrikom komunikujeme. Keď bude úplne zdravý, veľmi rád príde hrať za národný tím," dodal český kormidelník.