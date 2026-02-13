Tottenham predstavil náhradu za dánskeho kouča. Naposledy viedol Juventus

Tréner Igor Tudor.
Tréner Igor Tudor. (Autor: TASR/AP)
ČTK|13. feb 2026 o 16:44
ShareTweet0

Chorvát príde ako dočasná náhrada do konca sezóny.

Českého futbalového brankára Antonína Kinského bude v Tottenhame trénovať Igor Tudor.

Chorvát príde ako dočasná náhrada do konca sezóny za odvolaného Thomasa Franka. Informovala o tom BBC.

Tudor naposledy viedol Juventus, kde skončil v októbri. Za sebou má aj angažmán v Laziu Rím, Marseille alebo Galatasarayi.

Bývalého chorvátskeho reprezentanta čaká v Tottenhame budúcotýždňový ťažký štart v podobe derby proti lídrovi tabuľky Arsenalu.

Frank prevzal Tottenham pred sezónou po dlhoročnom angažmáne v Brentforde. V Lige majstrov doviedol mužstvo k priamemu postupu do osemfinále, v domácej súťaži sa ale "Kohúti" trápia.

Nezvíťazili osem kôl za sebou a od pásma zostupu ich delí len päť bodov.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Rodri.
    Rodri.
    Rodriho môžu mrzieť vyjadrenia o rozhodcoch. Už sme vyhrali príliš veľa, povedal
    dnes 16:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Tottenham predstavil náhradu za dánskeho kouča. Naposledy viedol Juventus