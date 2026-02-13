Tottenham predstavil náhradu za dánskeho kouča. Naposledy viedol Juventus

Českého futbalového brankára Antonína Kinského bude v Tottenhame trénovať Igor Tudor.
Chorvát príde ako dočasná náhrada do konca sezóny za odvolaného Thomasa Franka. Informovala o tom BBC.
Tudor naposledy viedol Juventus, kde skončil v októbri. Za sebou má aj angažmán v Laziu Rím, Marseille alebo Galatasarayi.
Bývalého chorvátskeho reprezentanta čaká v Tottenhame budúcotýždňový ťažký štart v podobe derby proti lídrovi tabuľky Arsenalu.
Frank prevzal Tottenham pred sezónou po dlhoročnom angažmáne v Brentforde. V Lige majstrov doviedol mužstvo k priamemu postupu do osemfinále, v domácej súťaži sa ale "Kohúti" trápia.
Nezvíťazili osem kôl za sebou a od pásma zostupu ich delí len päť bodov.