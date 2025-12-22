Guardiola drží hráčov Man City na uzde. Po Vianociach podstúpia váženie

Hráči anglického futbalového klubu Manchester City po Vianociach podstúpia váženie, aby tréner Pep Guardiola skontroloval, či počas sviatkov nepribrali.
Španielsky kouč, ktorý počas pôsobenia na Etihade získal šesť ligových titulov, je známy svojimi prísnymi požiadavkami.
"Každý hráč sa zváži. Vrátia sa 25. decembra a ja budem kontrolovať, koľko kilogramov pribrali, či náhodou nestučneli. Keď prídu po troch dňoch, chcem vidieť, ako sa vrátili. Môžu jesť, ale ja ich chcem kontrolovať," povedal Guardiola.
Hráči, ktorí prídu s nadváhou, nenastúpia na zápas proti Nottinghamu Forest v sobotu 27. decembra. "Predstavte si hráča, ktorý je teraz v perfektnom stave, ale prinesie so sebou tri kilogramy navyše. Zostane v Manchestri, nebude cestovať do Nottinghamu," dodal Guardiola.
Španiel zdôraznil, že je dôležité, aby hráči počas náročného kalendára oddychovali a zabudli na futbal. "Čím lepšie prídu pripravení, tým lepšie. Musia byť svieži v nohách počas zápasu," poznamenal.
Tréner odmietol dať hráčom voľno po sobotňajšom víťazstve, pretože nebol spokojný s ich výkonom. "Pýtali sa ma na voľno, ale povedal som nie, pretože nehrali dosť dobre. V nedeľu mali regeneráciu a trénovali tí, ktorí nehrali. Po troch dňoch voľna budú mať dva dni na prípravu na zápas s Nottinghamom," dodal.
Manchester City je v tabuľke Premier League druhý len dva body o dva body za vedúcim Arsenalom.