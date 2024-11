Kane chce získať veľkú trofej s Anglickom: V Amerike to bude neuveriteľná príležitosť

„Nemyslím si to. Sú určité predstavy o tom, že keď dosiahnete 30 rokov, vaša kariéra sa blíži ku koncu. Podávam však najlepšie výkony, aké som kedy podával, a tak sa aj cítim,“ uviedol Kane.

Keď dostal otázku, či budú majstrovstvá sveta v roku 2026 jeho poslednou akciou v anglickom drese, odvetil:

„To si nemyslím. Nerád sa pozerám príliš dopredu a v kariére som sa ani nikdy nepozeral. Majstrovstvá sveta budú vzrušujúce. V Amerike to bude neuveriteľná príležitosť a pokúsime sa vyhrať turnaj.“

Kane začal hrať v Ridgeway Rovers ako päťročný a poznamenal, že socha sa mu páči.

"Je to celkom zvláštne, aby som bol úprimný. Toto sú veci, na ktoré som nemyslel, keď som bol mladý. Všetko sa to začalo tu a boli to stavebné kamene mojej kariéry. Toto je veľká inšpirácia pre chlapcov a dievčatá, ktorí hrajú."