Výborná správa pre hostiteľskú krajinu. Hakimi sa zotavil zo zranenia a je pripravený nastúpiť

Achraf Hakimi v drese Maroka. (Autor: TASR/AP)
28. dec 2025 o 15:05
Maroku bude na postup do osemfinále stačiť proti Zambii aj remíza.

Obranca Achraf Hakimi sa zotavil zo zranenia členka a pomôže futbalistom Maroka v ich záverečnom zápase v A-skupine Afrického pohára národov.

Organizátorskej krajine bude na postup do osemfinále stačiť v pondelkovom dueli proti Zambii aj remíza.

Návrat kapitána reprezentácie a držiteľa ceny pre najlepšieho hráča afrického kontinentu potvrdil tréner Walid Regragui.

„Neviem, či bude v základnej zostave alebo nastúpi z lavičky, no môžem povedať, že určite bude hrať. Pre svoj návrat do tímu spravil všetko,“ citovala Regraguiho agentúra AFP.

Obranca Paríža St. Germain sa zranil ešte na začiatku novembra a v prvých dvoch dueloch na šampionáte bol na lavičke. V nich Maroko najprv zdolalo Komory 2:0 a potom remizovalo s Mali 1:1.

dnes 15:05
