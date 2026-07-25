VIDEO: Haaland znovu udával rytmus. Veslovalo sa aj na Donnarummovej svadbe

Erling Haaland (v popredí) vedie svoj tím pri predvázaní legendárneho vikingského veslovania
Erling Haaland (v popredí) vedie svoj tím pri predvázaní legendárneho vikingského veslovania (Autor: TASR/AP)
TASR|25. júl 2026 o 13:08
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Nór sa zúčastnil na svadbe talianskeho brankára.

Nórsky futbalový kanonier Erling Haaland sa na svadbe svojho spoluhráča z Manchestru City Gianluigiho Donnarummu postaral o program.

Počas oslavy bavil hostí vikingským veslovaním, ktoré Nóri spopularizovali počas MS v USA, Kanade a Mexiku.

Na videu, ktoré v sobotu zverejnila televízia Sky Italia, Haaland bubnoval, zatiaľ čo svadobčania napodobňovali pohyby veslárov a spoločne skandovali „Ro“ (veslovať, pozn.).

Oslavu preslávili nórski fanúšikovia počas nedávneho svetového šampionátu a po zápasoch Nórska sa k nim pridávali aj reprezentanti.

Taliansky brankár Donnarumma si zobral svoju dlhoročnú partnerku Alessiu Elefanteovú v meste Fasano na juhu Talianska. Informácie priniesla agentúra DPA.

VIDEO: Haaland dirigoval veslovanie na Donnarummovej svadbe

Reprezentácie

Erling Haaland (v popredí) vedie svoj tím pri predvázaní legendárneho vikingského veslovania
Erling Haaland (v popredí) vedie svoj tím pri predvázaní legendárneho vikingského veslovania
VIDEO: Haaland znovu udával rytmus. Veslovalo sa aj na Donnarummovej svadbe
dnes 13:08
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