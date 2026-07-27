Tréner majstrov sveta navštívil evakuovaných po požiaroch: Robí nás to ľudskejšími

Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente v nedeľu navštívil obyvateľov evakuovaných pre lesné požiare, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli región Madridu.
Cieľom jeho návštevy bolo povzbudiť ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy. De la Fuente zavítal do mesta Las Rozas západne od Madridu, kde sa stretol s približne 300 evakuovanými obyvateľmi.
Navštívil tiež dobrovoľníkov a príslušníkov záchranných zložiek pôsobiacich pri zvládaní následkov požiarov.
„Je povinnosťou každého pomôcť a povzbudiť ich v týchto tragických chvíľach,“ povedal De la Fuente pre španielsku televíziu TVE v športovom areáli Marazuela. „Som hrdý, že tu môžem byť s nimi... robí nás to ľudskejšími.“
Podľa trénera majú všetci evakuovaní aj obyvatelia, ktorí musia zostať vo svojich domovoch, „podporu celej krajiny, rovnakú, akú máme aj my, keď hráme futbal“.
Niektoré evakuované rodiny sú dočasne ubytované aj v tréningovom centre Španielskej futbalovej federácie (RFEF) v Las Rozas.
Lesné požiare v okolí Madridu, v susedných oblastiach a v regióne Valencia prinútili opustiť domovy približne 75-tisíc ľudí.
De la Fuente priviedol Španielsko len minulý týždeň k druhému titulu majstrov sveta, keď jeho tím vo finále šampionátu v americkom New Jersey zdolal Argentínu 1:0.