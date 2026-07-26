Taliansko má problém. Prípadný angažmán Pirla brzdí jeho spojenie s Ruskom

Očakávané vymenovanie Andreu Pirla za nového trénera talianskej futbalovej reprezentácie komplikuje jeho spojenie s ruskou stávkovou spoločnosťou Fonbet.
Podľa informácií denníka Gazzetta dello Sport prešetruje obchodné väzby bývalého majstra sveta šéf zväzu Giovanni Malago.
Pirlo aj tak ale zostáva hlavným favoritom na prevzatie národného tímu po Gennarovi Gattusovi.
47-ročný Pirlo je momentálne trénerom dubajského klubu United FC a zároveň pôsobí ako globálny veľvyslanec Fonbetu.
Podľa Gazzettu dello Sport nie je hlavným problémom napojenie na stávkovú spoločnosť, ale skôr jej ruský pôvod vzhľadom na agresiu Ruska na Ukrajine.
Veľkú kritiku vyvolalo pred dvoma mesiacmi Pirlovo propagačné vystúpenie v Moskve. Viacerí talianski politici z rôznych strán vyjadrili pochybnosti, či by niekto s takýmto spojením mal reprezentovať Taliansko ako tréner národného tímu.
Pirlo už však začal rokovania o predčasnom ukončení zmluvy v Dubaji. Podľa jeho právnikov sa zmluva s Fonbetom vzťahuje výlučne na jeho angažmán v klube a prípadným ukončením zmluvy zanikne aj táto spolupráca.
Pri národnom tíme by mal Pirlo vystriedať Gattusa, ktorý skončil po nezdare v play-off o postup na svetový šampionát. Štvornásobní majstri sveta chýbali na záverečnom turnaji tretíkrát za sebou. Ponuku talianskeho zväzu tento týždeň odmietol španielsky kouč Pep Guardiola.
Medzitým prišli informácie, že Roberto Mancini je údajne sklamaný z nezáujmu Talianskej futbalovej federácie. Šesťdesiatjedenročný kormidelník počítal s ponukou na post kouča reprezentácie, no tú nedostal a podľa denníka Corriere della Sera sa cíti zradený.
Mancini už národný tím viedol v rokoch 2018 až 2023 a triumfoval s ním na ME 2020. Po neúspešnej kvalifikácii na MS 2022 však post opustil a presunul sa na lavičku Saudskej Arábie.
V uplynulej sezóne koučoval Al Sadd, no po necelom roku skončil aj v katarskom klube a bol pripravený vrátiť sa k talianskemu národnému tímu.
Bývalý lodivod Manchestru City či Interu Miláno očakával, že ho kontaktujú zástupcovia FIGC. Tá sa údajne pokúšala angažovať aj Carla Ancelottiho či Pepa Guardiolu, no tí ponuky odmietli.