Anglicko odčinilo blamáž s Gréckom, dočasný kouč špeciálne vyzdvihol tri výkony

ATÉNY. Dočasný tréner anglickej futbalovej reprezentácie Lee Carsley vyhlásil, že štvrtkový výkon jeho zverencov ukázal silu v šírke kádru, ktorý prevezme nový kouč Thomas Tuchel. "Tri levy" zvíťazili v 2. skupine B-divízie v Aténach nad Grékmi 3:0, čím im oplatili októbrovú prehru vo Wembley (1:2). Nemecký kormidelník prevezme funkciu v januári. "Je dôležité, aby hráči hrali to, čo im ide najlepšie. V tíme máme veľa výnimočných talentov. Pre početné absencie dostali príležitosť najmä nováčikovia, ktorí ju dokázali naplno využiť.

Mnohí hovorili o neskúsenosti v mužstve, ale títo futbalisti hrajú týždeň čo týždeň v Premier League na vysokej úrovni. Nový tréner bude mať k dispozícii širokú škálu kvalitných hráčov," sprostredkovala Carsleyho vyjadrenie agentúra AFP.

Angličanov pred zápasom trápili viaceré absencie hviezd na čele s Bukayom Sakom, Philom Fodenom a Trentom Alexandrom-Arnoldom. Ohľadom ich neúčasti kolujú špekulácie, že ich v tom podporovali kluboví funkcionári. Kapitán mužstva Harry Kane vyhlásil, že medzinárodná povinnosť by mala byť na prvom mieste. Carsley posadil kanoniera Bayernu Mníchov netradične na lavičku a to až do 66. minúty.

Nahradil ho Ollie Watkins, ktorý poslal svoj tím do vedenia už v 7. minúte zápasu. Domáci mali niekoľko príležitostí vyrovnať, no neboli úspešní v zakončeniach. V 78. minúte sa k lopte dostal Jude Bellingham, ktorý sa prebojoval až do pokutového územia, odkiaľ vypálil do žrde. Ale lopta sa odrazila od chrbta gréckeho brankára Odisseasa Vlachodimosa a skončila v bráne. Triumf hostí spečatil o niekoľko minút neskôr Curtis Jones, ktorý zakončoval prihrávku od striedajúceho Morgana Gibbsa-Whitea. Angličania sa štvrtkovým triumfom dostali na čelo 2. skupiny B-divízie, spoločne s Grékmi majú po 5. kole zhodne po 12 bodov. V prípade rovnosti bodov bude o postavení v tabuľke rozhodovať lepší vzájomný zápas, ktorý vyznieva pre Angličanov. Ak v nedeľu zvíťazia nad Írskom vo Wembley, majú istotu postupu do Ligy A.