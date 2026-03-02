Za zakrytie úst červená karta. Infantino chce predísť rasistickým narážkam

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino naznačil možnosť udeliť červenú kartu hráčom, ktorí si zakryjú ústa pri konfrontácii s hráčom súpera.
Téma sa dostala do popredia po tom, čo brazílsky krídelník Vinicius Junior z Realu Madrid obvinil z rasistických urážok Gianlucu Prestianniho z Benficy Lisabon.
Prestianni si prekryl ústa dresom v úvodnom stretnutí play off o postup do osemfinále Ligy majstrov.
Za údajne rasistické slová smerom k Viniciusovi ho potom dočasne potrestala Európska futbalová únia (UEFA), ktorá vedie vyšetrovanie.
Na jeho konci môže prísť pre Prestianniho exemplárny trest. Otázku prekrývania si úst hráčmi prerokovali aj na zasadnutí Medzinárodnej futbalovej asociácie pre pravidlá (IFAB).
Opatrenia by mohli nadobudnúť platnosť na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku. „Ak si hráč zakryje ústa a povie niečo, čo má rasistický podtón, musí dostať okamžite červenú kartu.
Musí sa predpokladať, že povedal niečo, čo nemal, inak by si nemusel zakryť ústa. Ak nemajú hráči čo skrývať, nemali by si prekrývať ústa.
Toto je opatrenie, ktoré môžeme a musíme prijať, aby sme boj proti rasizmu brali vážne,“ citovala Infantina agentúra AP.