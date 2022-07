Gareth Bale sa teší na novú výzvu. Mám pred sebou ešte veľa rokov kariéry, vraví

"Stále mám pred sebou ešte veľa rokov kariéry, neprišiel som sem len na 6 alebo 12 mesiacov. Chcem tu byť čo najdlhšie a hrať čo najlepšie. Chcem v tomto tíme aj v tejto súťaži zanechať svoju stopu. Nie je to iba krátkodobá záležitosť.

Pôsobenie v tomto klube je pre mňa najlepšia príležitosť hrať na nasledujúcich ME a možno na ďalších MS, takže mám v pláne tvrdo na sebe pracovať. Máme spolu veľké plány do budúcna a dúfam, že nám to vydrží čo najdlhšie," uviedol Bale na margo svojho nového pôsobiska.