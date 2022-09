Francúzi vyhrali až na piaty pokus. Spravili sme, čo bolo potrebné, vravel tréner

PARÍŽ. Futbalisti Francúzska sa na piaty pokus dočkali víťazstva v prebiehajúcom ročníku Ligy národov. Úradujúci šampióni na parížskom Stade de France zdolali Rakúsko 2:0.

Dostali sa tak o bod pred svojho súpera na predposlednú priečku 1. skupiny A-divízie. Na čelo tabuľky sa vyšvihli Chorváti pod domácom triumfe nad Dánskom 2:1.

O víťazovi skupiny i zostupujúcom rozhodne až záverečné kolo. V nedeľu Dáni privítajú v Kodani Francúzov, ale ani v prípade víťazstva by do Final Four nepostúpili, ak by paralelne za tri body uspeli Chorváti. Tí nastúpia vo Viedni proti Rakúšanom, ktorým naopak ide o udržanie pozície v hlavnej kategórii Ligy národov.