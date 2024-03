Keď sa skončí tréning Neapola, zaoberám sa slovenskou reprezentáciou, tvrdí Calzona

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona tvrdí, že ponuku trénovať Neapol do konca tejto sezóny prijal len preto, lebo mu to umožnili okolnosti.

"Necítim únavu. Letel som z Barcelony do Neapola a z Neapola do Bratislavy. Vždy, keď sa vraciam na Slovensko, som dobitý energiou."

Calzona sa stal novým trénerom SSC Neapol v polovici februára aj so súhlasom slovenskej strany.

S talianskym tímom má zmluvu do leta, so SFZ sa už predtým dohodol na novej zmluve do konca roka 2025.

V prípade postupu na MS 2026 by sa kontrakt automaticky predĺžil až do konca účinkovania slovenskej futbalovej reprezentácie na záverečnom turnaji.