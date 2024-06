Nikto nezomrie, taký je futbal. Calzona sa o nominácii rozhodne na poslednú chvíľu

Tréner národného tímu v piatok oznámi mená 26 hráčov, ktorí pocestujú do Nemecka.

WIENER NEUSTADT. Bola to posledná možnosť ukázať sa trénerovi v zápasových podmienkach. Slovenská futbalová reprezentácia odohrala svoj posledný prípravný zápas pred uzavretím nominácie na EURO .

Gólový debut Riga

„Ja aj tak málo spávam. Ani tieto dve noci toho veľa nenaspím. Bude mi ľúto, že niektorých chalanov nebudeme môcť zobrať do Nemecka, ale to je futbal, to je život,“ skonštatoval taliansky kouč, keď sa ho po zápase spýtali, či bude mať bezsenné noci pred určením nominácie.

San Marino je v svetovom rebríčku na 210. mieste, za ním figuruje už len Eritrea, ktorá je bez rankingu.

V asociačnom termíne pred EURO 2016 však hralo San Marino prípravný zápas s Chorvátskom (favorit vyhral 10:0) a pred turnajom v roku 2021 zase s Talianskom (neskorší majstri Európy zvíťazili 7:0).