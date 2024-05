Slováci vycestujú na kemp s troma nováčikmi, po zranení je naspäť aj Škriniar

V opačnej pozícii bude kapitán Milan Škriniar, ktorý ide s národným tímom na tretie ME. Vrátil sa prvýkrát od novembra, keďže laboroval so zranením členka.

BRATISLAVA. Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona zaradil na záverečný kemp pred ME v Nemecku do 32-člennej nominácie aj troch nováčikov.

Calzona je na lavičke reprezentácie od augusta 2022. V predstihu s ňou postúpil na tohtoročné EURO a v tomto procese niekoľkokrát povolal do národného tímu aj nováčikov.

Dvadsaťročný stredopoliar Hollý pôsobí v Jablonci. Kmeť hrá v AS Trenčín najmä ako pravý obranca, no dokáže operovať aj na krídle i pozícii ofenzívneho stredopoliara.

Musíme sa pripraviť na ME, kde budeme papierovo na 21. mieste, čo znamená, že pod nami sú len tri tímy," povedal Calzona.

Musíme veľa pracovať, budeme tam trocha izolovaní, ale o to lepšia skupina môže vzniknúť po ľudskej stránke.

Spolu s doktormi budeme riešiť, kedy bude ten moment, aby mohol nastúpiť. Samozrejme musíme obmedziť všetky veci, ktoré by ho mohli dostať tam, kde bol predtým," zhodnotil "Kucovu" situáciu Calzona.

"Urobil obrovský kus roboty, aby sa dal čím skôr dokopy. Za to mu ďakujem, lebo je naozaj dôležitý hráč, osobnosť a profesionál.

Do nominácie sa vrátil prvýkrát od novembra aj David Strelec, ktorý bol naposledy s tímom počas postupového zápasu proti Islandu (4:2), no do hry nezasiahol.

"Má kvalitu, musí pochopiť len to, že futbal je jeho práca. Musí pochopiť, že prísť do reprezentácie je iné, aké hrať s kamarátmi niekde v parku futbal. Ako hráč má obrovskú kvalitu," okomentoval mladého útočníka tréner.