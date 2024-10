Súperom dovoľujeme veľa a to je zle, hovorí Calzona. Jeden hráč ho však potešil

Tí podľa neho neodohrali fantastický zápas, podpísať sa pod to mohla aj únava z piatkového domáceho súboja so Švédskom (2:2).

Čakali sme, že to bude ťažké stretnutie, pretože Azerbajdžan je doma silnejší, ako keď hrá u súpera.

"Nebolo to ideálne, súperovi sme toho dovolili veľa. Určite to nebol žiadny fantastický zápas.

"Z Ľuba sa teším, pretože je to fajn chalan a skvelý futbalista. Dlhší čas nehral, pretože ho prenasledovali zranenia, ale teraz je späť a podal skvelý výkon," pochválil stopéra tureckého Samsunsporu.

Vyhrali sme, no na ihrisku to neladilo podľa našich predstáv. Pre nás je dôležité mať pevnú obranu."

Do ďalších zápasov však bude musieť jeho tím zapracovať najmä na defenzívnej činnosti.

Aj preto som rád, že sa nám podarilo vyhrať. Pre nás je určite dôležité, aby sme dokázali zvládať aj takéto zápasy, keď nám to na ihrisku nejde úplne podľa predstáv," poznamenal Calzona na pozápasovej tlačovej konferencii.

Duel so Švédskom hráčov fyzicky vyčerpal. "Keď som videl Hancka, Lobotku a Strelca, ktorí na tom neboli úplne najlepšie, tak mi bolo jasné, že zápas so Švédskom nás stál veľké množstvo síl.

V Baku chýbalo Calzonovi celkovo až šesť hráčov. "Dostali sme sa do náročnej situácie. Všetci si tu dobre uvedomujeme, že náš tím nie je najmladší, no snažíme sa hľadať riešenia, aby sme ho omladzovali.

Švédsko má potenciál na TOP 15 v Európe

O priamom postupujúcom do B-divízie LN sa pravdepodobne rozhodne 16. novembra v Štokholme v zápase so Švédskom, ktoré má pri rovnosti 10 bodov lepšie skóre ako Slováci.

Calzona si uvedomuje, že výkon z Baku na triumf stačiť nebude. "Musíme byť oveľa kompaktnejší. V poslednom čase toho totiž našim súperom dovoľujeme veľa a to nie je dobré.

Som presvedčený, že keby sa tento zápas hral v čase, keď som prichádzal pred dvomi rokmi, tak by sme prehrali. A rovnako by to dopadlo aj proti Švédsku.

Odvtedy sa to už zmenilo, prišlo k zlepšeniu a tento tím dokáže zvládať zápasy a vyhrávať ich aj za takých okolností, keď mu to až tak nejde na ihrisku.

Čo sa týka zápasu vo Švédsku, tak tam pôjdeme v rovnakom nastavení ako vždy. Švédsko vzhľadom na svoju kvalitu má potenciál pohybovať medzi 15 najlepšími v Európe.

Je to mladý tím, ktorý má určite pred sebou svetlú budúcnosť. Ak sa nám podarí zvíťaziť, tak sa budeme veľmi tešiť. V opačnom prípade im len zagratulujeme k úspechu," podotkol Calzona.