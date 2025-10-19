Barcelona zvládla derby aj bez ofenzívnych hviezd. Útočníka hral v závere duelu stopér

MADRID. Futbalisti FC Barcelona sú po sobotných zápasoch 9. kola na čele španielskej La Ligy.
Víťazstvo úradujúceho majstra nad Gironou (2:1) zariadil v tretej minúte nadstavenia striedajúci uruguajský obranca Ronald Araujo.
Tréner Hansi Flick sa musel zaobísť bez zranených Roberta Lewandowského, Raphinhu a Ferrana Torresa, no napriek týmto absenciám mohol byť napokon spokojný.
Zápas sa začal 15-sekundovým protestom hráčov Barcelony, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím La Ligy odohrať ich zápas s Villarrealom v Miami.
K nemu sa pridali aj hostia, keďže Španielska futbalová asociácia (AFE) v piatok oznámila, že hráči tento víkend budú protestovať pre nedostatok transparentnosti, dialógu a súdržnosti ligy pri organizovaní zápasu v USA.
Od úvodu Barca zavrela súpera na vlastnú polovicu. V 13. minúte otvoril skóre Pedri a všetko nasvedčovalo tomu, že to bude rýchly a krátky proces.
Belgičan Axel Witsel však „nožničkami“ rýchlo vyrovnal po štandardnej situácii a od tej chvíle sa derby zmenilo na dramatické divadlo. Každý tím mal ešte v prvom polčase šancu streliť ďalšie dva, alebo tri góly.
V druhom polčase pokračoval otvorený futbal. Barca začala zápas s debutantom Tonim Fernandezom ako falošnou deviatkou a skončila s Araujom ako stredným útočníkom v posledných 10 minútach.
To sa nakoniec ukázalo ako skvelé rozhodnutie, keďže Uruguajčan rozhodol po centri od De Jonga. Po zápase dostal tréner Flick červenú kartu, na konte už mal žltú za ironický potlesk smerom k rozhodcovi.
Na tlačovke však nemecký kouč uviedol, že potlesk nebol namierený proti rozhodcovi Gilovi Manzanovi, ale adresoval ho Frenkiemu de Jongovi.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Girona
„Neodohrali sme náš najlepší zápas, ale bojovali sme až do konca a strelili sme vytúžený gól. Dodá nám to sebavedomie do ďalších zápasov, aspoň v to dúfam,“ povedal Flick.
Futbalisti Atlética Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zvíťazili nad Osasunou Pamplona 1:0, o ich triumfe rozhodol v 69. minúte Argentínčan Thiago Almada.
Atlético je v tabuľke štvrté a natiahlo sériu zápasov bez prehry na šesť. Almada prišiel do klubu v lete a strelil svoj prvý gól.
„Som veľmi šťastný za svoj prvý gól, ale najdôležitejšie je, že tím zvíťazil,“ citovala agentúra AFP.
VIDEO: Atlético Madrid - Osasuna
Atletico začalo sezónu zle, ale pomaly nachádza svoj rytmus. Brankár Jan Oblak predviedol v závere skvelý zákrok, čím zabránil Antemu Budimirovi vyrovnať.
„Musíme sa viac sústrediť, zápasy nám unikali pre malé detaily a to naprávame za pochodu,“ dodal stredopoliar Marcos Llorente.