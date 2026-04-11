Trest platí aj po ospravedlnení. Fernandez naďalej zostáva mimo kádra Chelsea

Enzo Fernandez
Enzo Fernandez (Autor: TASR/AP)
SITA|11. apr 2026 o 14:33
Podľa trénera ide o vážnu situáciu.

Argentínsky stredopoliar Enzo Fernández zostane mimo zostavy anglického futbalového klubu FC Chelsea aj v nedeľnom zápase proti Manchestru City, a to napriek tomu, že sa ospravedlnil za svoje vyjadrenia o budúcnosti v klube.

Tréner Liam Rosenior potvrdil, že interný disciplinárny trest naďalej platí.

Fernández vyvolal špekulácie počas reprezentačnej prestávky, keď v podcaste priznal, že by rád žil v Madride, pričom už skôr naznačil neistotu o svojom zotrvaní na Stamford Bridge po vyradení z Ligy majstrov s Parížom Saint-Germain.

Dvadsaťpäťročný zástupca kapitána Chelsea, ktorý má zmluvu do roku 2032, nefiguroval v nominácii už ani pri víťazstve 7:0 nad Port Vale v FA Cupe.

„Ospravedlnil sa mne aj klubu,“ uviedol Rosenior s tým, že ide o vážnu situáciu, no zároveň nepochybuje o hráčovom charaktere.

Tréner „The Blues“ zdôraznil, že klub musí dodržiavať určité hodnoty a kultúru, ktoré sú podľa neho dôležitejšie než individuálne kvality hráčov.

Dodal, že rozhodnutie vynechať Fernándeza nemá oslabiť tím, ale naopak posilniť jeho súdržnosť.

Chelsea, ktorá je aktuálne šiesta v tabuľke, sa snaží zabojovať o umiestnenie v prvej päťke zaručujúce účasť v Lige majstrov v budúcej sezóne 2026/2027.

Rosenior napriek absencii kľúčového hráča verí, že jeho tím má kvalitu uspieť aj proti jednému z hlavných favoritov súťaže.

    Declan Rice z Arsenalu stojí sklesnutý po inkasovaní gólu.
    Declan Rice z Arsenalu stojí sklesnutý po inkasovaní gólu.
