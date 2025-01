ONLINE: Real Madrid - FC Barcelona dnes, Španielsky superpohár LIVE (finále)

neprožívá v posledních týdnech úplně nejlepší období. Ještě do nedávna měla poměrně velký náskok na první pozici LaLigy, jenže to už je minulost, a navíc je momentálně na bronzové příčce. Menší krize katalánského celku ovšem není podepsaná pod účinkování v Lize mistrů. V ligové fázi je totiž na druhé pozici, což znamená, že s velkou pravděpodobností si zahraje osmifinále. Před odjezdem na Superpohár do Saudské Arábie dokázala po novém roce vyhrát. V rámci Copa del Rey jasným poměrem 4:0 vyřadila v protečené sestavě Barbastro.Špatná forma z posledních měsíců jakoby by byla v Jeddahu zapomenuta. Barcelona totiž narazila v semifinále na nepříjemné Athletic Bilbao. S ním sehrála jasně kontrolované utkání, které díky gólům Gaviho a Yamala zvládla poměrem 2:0. Výhodu oproti Realu má tu, že hrála o den dříve než její finálový soupeř.Dokážou svěřenci trenéra Hansi Flicka vyhrát trofej v ne úplně ideálním období?