Barcelona platila bývalého rozhodcu, klub poprel možný konflikt záujmov

Tá vo vyhlásení uviedla, že „rozhodcovská komisia ľutuje správanie, ktoré by mohlo byť považované za neetické“. „Žiadny aktívny rozhodca ani člen komisie sa nemôže podieľať na práci, ktorá by mohla byť považovaná za konflikt záujmov,“ uvádza sa vo vyhlásení RFEF.

Rozhlasová stanica SER Catalunya informovala, že organizácia z Camp Nou zaplatila v rokoch 2016 až 2018 jeho firme dovedna 1,4 milióna eur, pričom poukázala na to, že Enríquez Negreira bol v rokoch 1994 - 2018 členom komisie rozhodcov Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF).

Konanie klubu obhajoval aj tréner barcelonského A-mužstva Xavi Hernández. „Vždy analyzujeme rozhodcov. Chceme vedieť, kto rozhoduje, či sú komunikatívni alebo nie. Je to tak už roky. Nie je to novinka,“ povedal Xavi.

Enríquez Negreira pre SER poznamenal, že nikdy neuprednostňoval FC Barcelona pri nomináciách rozhodcov na zápasy a že jeho úlohou bolo len slovne pomôcť klubu, ako by sa hráči mali správať pred konkrétnym rozhodcom.

RFEF do prípadu pravdepodobne nezasiahne, kým ju o to nepožiada španielska justícia. Prípad je momentálne v rukách barcelonskej prokuratúry, pričom klub je zatiaľ len podozrivý z pochybenia.

Denník Marca však uvádza, že ak by príslušné orgány vyhodnotili, že prípad predstavuje závažný priestupok, barcelonský klub by podľa pravidiel RFEF mohol čeliť zostupu do nižšej súťaže.