Futbalisti Barcelony sa vracajú na Camp Nou. Fanúšikovia vypredali verejný tréning

BARCELONA. Španielskemu futbalovému klubu FC Barcelona sa podarilo vypredať verejný tréning na nedokončenom štadióne Camp Nou.
Hráči úradujúceho majstra La Ligy sa pred očami 23.000 divákov vrátia na trávnik svojho štadióna prvýkrát od mája 2023.
Cena vstupeniek sa pohybovala od 5 eur pre členov klubu po 10 eur pre širokú verejnosť.
Renovácie na domovskom stánku Barcelony začali už v júni 2023. Katalánsky klub chcel mať štadión pripravený pre oslavy výročia 125. rokov od svojho založenia.
Tie sa však konali už v novembri 2024 a štadión stále nie je pripravený na hostenie zápasov, a to ani so zníženou kapacitou.
Mestský hasičský zbor vyjadril obavy týkajúce sa evakuačných trás a aj iných bezpečnostných problémov.
Väčšinu svojich zápasov preto Barcelona odohrala na Olympijskom štadióne na Montjuicu, čo pre klub predstavuje obrovskú finančnú stratu.
Odhaduje sa, že Barcelona, ktorá sa nachádza vo finančných problémoch, vynaloží na rekonštrukciu celkovo 1,5 miliardy eur. Celková kapacita štadióna bude po dokončení 105-tisíc miest.