Po rasistických útokoch prestala používať sociálne siete. Páchateľ už pozná trest

Šesťdesiatročný Brit Nigel Dewale dostal na súde trest šesť týždňov väzenia s podmienečným odkladom na 12 mesiacov za to, že počas vlaňajších majstrovstiev Európy futbalistiek zverejnil na sociálnych sieťach rasovo urážlivé príspevky týkajúce sa obrankyne anglického tímu Jess Carterovej. Napísala to agentúra Reuters.
Dewale počas šampionátu poslal zo svojho účtu na tiktoku dve rasovo urážlivé správy Carterovej, ktorá to oznámila polícii.
Tá muža v auguste vystopovala a zatkla. Okrem podmienky bol odsúdený aj na štvorročný zákaz účasti na futbalových stretnutiach a desať dní verejnoprospešných prác.
Dvadsaťosemročná Carterová hrá za Gotham v americkej profesionálnej lige. S Anglickom slávila európske zlato už v roku 2022 na domácej pôde, vlani vo Švajčiarsku ho zopakovala. Po rasistických odkazoch prestala futbalistka tmavej pleti používať sociálne siete.