Vyhliadky Švajčiarska na európskom šampionáte nabúrali zranenia dvoch kľúčových hráčov

Šesť týždňov pred začiatkom majstrovstiev Európy zdravotné problémy trápia skúseného obrancu anglického Newcastlu United Fabiana Schära i defenzívneho stredopoliara francúzskeho AS Monako Denisa Zakariu.

„V sobotu nebude k dispozícii a pochybujem, že ho v tejto sezóne ešte uvidíme.“ Kouč AS Monako Adi Hütter zasa vo štvrtok ponúkol podobnú diagnózu v prípade Zakariu.

Tréner švajčiarskeho národného mužstva Murat Yakin by mal oznámiť širšiu nomináciu na ME 17. mája, pričom Európska futbalová únia (UEFA) požaduje, aby záverečné nominácie boli oznámené do 7. júna, týždeň pred úvodným zápasom.



ME 2024 sa začnú zápasom vo „švajčiarskej“ A-skupine 14. júna, keď tím hostiteľskej krajiny nastúpi v Mníchove proti Škótom.

Švajčiari vstúpia do turnaja na druhý deň duelom proti Maďarom v Kolíne nad Rýnom.