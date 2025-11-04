Stále mám pred sebou dlhú cestu, vraví Haaland. Na gólové hody nemyslí

LONDÝN. Nórsky futbalista Erling Haaland si uvedomuje, že by mohol prekonať viacero rekordov, no trvá na tom, že na žiadny z nich nemyslí.
Prioritou pre 25-ročného útočníka zostáva podľa jeho vlastných slov tímový úspech Manchestru City.
Haaland prežíva vydarenú sezónu, ktorou iba nadväzuje na svoje doterajšie pôsobenie v Anglicku.
Za klub a národný tím Nórska strelil 26 gólov v 16 zápasoch. Počas víkendu dvakrát skóroval do siete Bournemouthu, čím sa dostal na počet 98 gólov v 107 ligových vystúpeniach za ManCity.
Na stovku tak môže dosiahnuť najrýchlejšie spomedzi všetkých hráčov v PL. Podobným tempom a vzhľadom na nízky vek je v jeho silách pokorenie historického rekordu Alana Shearera, ktorý kraľuje tejto štatistike s 260 presnými zásahmi.
„Skutočne sa nepozerám na žiadne rekordy, ale tento poznám. Nie je to však niečo, o čom môžem premýšľať. Snažím sa pomôcť tímu vyhrávať zápasy a viem, že je to nudné a chcete, aby som povedal úplný opak,“ reagoval Haaland na otázku v spojitosti s rekordom.
Nórsky kanonier dodal, že naďalej pracuje na svojom hernom raste. „Myslím si, že vždy sa môžete zlepšovať.
Sú veci, ktoré sa snažím trénovať a vidíte, že sa zlepšujem, no stále mám pred sebou dlhú cestu,“ povedal podľa AFP Haaland, ktorého čaká v stredu konfrontácia v Lige majstrov proti bývalému zamestnávateľovi Borussii Dortmund.
Prínos svojho zverenca pred týmto duelom ocenil aj tréner City Pep Guardiola: „Viem, že chce strieľať góly, ale mám pocit, že vždy chce to najlepšie pre tím.
A to je ťažké nájsť. Má túto schopnosť, talent, láskavosť. To je najlepší spôsob na to, ako nám pomôcť.“