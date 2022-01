Hráči na arabský poloostrov veľmi nechcú, no ide o desiatky miliónov od šejkov

Podľa neho by prípadný zisk trofeje mohol byť pre jeho klub akýmsi bodom zlomu.

Teraz už tím vedie Xavi Hernández, pre ktorého to bude prvý takýto dôležitý zápas na lavičke Barcelony. "Ide o úplne iný duel. Stále síce kráčame ťažkým obdobím, no myslím si, že sa zlepšujeme a verím, že z toho aj budeme ťažiť," myslí si skúsený stopér barcelonskej obrany Gerard Piqué.

"V situácii, v akej sa nachádzame, je pre nás každé víťazstvo a prípadne zisk nejakej trofeje veľkým povzbudením. Úspech v Superpohári by nám dodal sebavedomie a bol by dôležitý pre náš progres."



Real sa na miniturnaj do Rijádu kvalifikoval ako španielsky vicemajster, Barcelona ako víťaz Kráľovského pohára.

Xavi má v Rijáde k dispozícii viacero hráčov, ktorí v októbri proti Realu hrať nemohli. Sú nimi napríklad mladý stredopoliar Pedri González, skúsený krajný obranca Dani Alvés či nová tvár v kádri FC Barcelona útočník Ferran Torres.



Španielska futbalová federácia (RFEF) za to, že súboje o túto trofej presunula na Arabský poloostrov, ročne zinkasuje približne 120 miliónov eur.

Presun miniturnaja o Superpohár sa hráčom nepozdáva. "Nedáva žiadny zmysel hrať v Saudskej Arábii. V tomto smere nebolo myslené na našich fanúšikov doma," myslí si stredopoliar Raúl García z Bilbaa.